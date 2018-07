आज का वृषभ राशिफल, 31 जुलाई 2018: कारोबार में होगी तरक्की, वैवाहिक जीवन रहेगा सुखमय

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। आलस्य और तनाव बढ़ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी लोन के चक्कर में ना पड़ें। वैवाहिक जीवन में सुख-शांति रहेगी। कार्य आसानी से पूरे होंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। नीले रंग की नोटबुक या स्टेशनरी खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती मिलेगी। लव राशिफल: आज आप अपने मन की बात पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। पार्टनर की तरफ आपको भरपूर प्यार मिलेगा। आज के दिन प्यार का इजहार कर सकते हैं। आज आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। पति-पत्नी के बीच सब ठीक रहेगा।

वित्त राशिफल: आपको नौकरी में तरक्की मिलने के संयोग हैं। साथ ही आपके व्यापार में भी आश्यर्यजनक तरक्की हो सकती है। अगर आप अपना काम करते हैं तो आपको उसमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फायदे दे रही है लेकिन नये ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज काम का दबाव कम रहेगा। आपको बीते समय से ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो इस समय आपको उससे राहत मिलेगी। इससे दबाव थोड़ा कम होगा। आपको तनाव की वजह से थकावट हो सकती है। इसलिए आराम करें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am