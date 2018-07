आज का वृषभ राशिफल, 30 जुलाई 2018: सरकारी काम होंगे पूरे, खान-पान पर दें ध्यान

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्‍यान रखें। खुद पर संयम बरतें। सरकारी कार्यो में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: कामकाज को अधिक समय देना पड़ेगा। खान-पान और सेहत पर ध्यान दें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। खास कार्य पूर कर पाएंगे। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को सफेद तिल और मिश्री चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। मन में प्रसन्नता रहेगी। पार्टनर के साथ मन मुटाव होने की संभावना है। अपनी भावनाएं किसी पर नहीं थोपें। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। वाणी पर संयम रखें।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में हैं और इससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन कुछ नवीन सोच के साथ निवेश करने व प्रयोग करने का है। यदि लंबे समय के लिये निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन उपयुक्त है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आप नियमित व्यायाम करें। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। अपना ध्यान व्यायाम में लगाएं, इससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी।

First Published on July 30, 2018 6:03 am