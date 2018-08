आज का वृषभ राशिफल, 30 अगस्त 2018: कार्यक्षेत्र में आएगा बदलाव, महिला मित्रों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध अनुकूल रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: विश्वासपात्र लोगों से मुलाकात होगी तथा उनसे लाभ मिलेगा। किसी बात को लेकर निराशा हो सकती है। धन लाभ होने की संभावना है। महिलाओं से मदद मिल सकती है। जीवन में स्थिरता आएगी। चंदन से बना परफ्यूम इस्तेमाल करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बाद में सब ठीक भी होगा। अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कदम से संबंध में नयापन और उत्साह बढ़ेगा। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको किसी की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपको अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। जो भी हो यह ऐसा धन है जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी। आज आपको आकस्मिक धन मिल सकता है, जिसके लिए आपके कभी कोई प्रयास नहीं किया। आज आपको दान करना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अच्छा महसूस करेंगे लेकिन अपने वजन को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अच्छा भोजन ही आपको वजन की परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। साथ में व्यायाम करें, टहलने जायें और प्रकृति का आनंद लें।

First Published on August 30, 2018 4:29 am