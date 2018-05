आज का वृषभ राशिफल, 29 मई 2018: संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी मिठास

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहने की कोशिश करें। यात्रा-प्रवास पर जा सकते हैं। आज आप खुश रहेंगे। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन पार्टनर का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मिठास आएगी। कारोबार या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे एक हफ्ते तक दीपक जलाएं। लव राशिफल: अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। पार्टनर के साथ विवाद भी हो सकता है और बाद में सब ठीक हो जाएगा। समय और जगह देखकर बात करें। आज का दिन पार्टनर का सहयोग मिलेगी।

वित्त राशिफल: अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं चाहते हैं तो अभी आप खरीद सकते हैं। इस दौरान आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कागजी कार्यवाई आसानी से पूरी हो जाएगी। आकस्मिक धन भी मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आप किसी डॉक्टर के पास जायेंगे परन्तु आपको पता चलेगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। आज उनके साथ समय बिताने के कारण वह अच्छा महसूस करेंगे और मूड बना रहेगा। गर्मी में पानी अधिक पीएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 29, 2018 4:21 am