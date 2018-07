आज का वृषभ राशिफल, 29 जुलाई 2018: जीवनसाथी के साथ हो सकता है मतभेद, घरेलू काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। धन हानि हो सकती है। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। आज आपकी जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आज सोच-समझकर फैसला लें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: घरेलू काम पूरे होंगे। हवाई यात्रा कर सकते हैं। अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। काम या कारोबार में लाभ मिल सकता है। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। आज आप कहीं दूर से आर्थिक फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। विदेश से आज आपको मुनाफा मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो यह सही वक्त है। आप विदेशी पार्टियों से संपर्क बढ़ाइये इससे आपको फायदा मिलेगा।

आज आप खूब कसरत करेंगे। जिससे आप अपने पुराने रुटीन पर आ जाएंगे। आप अपनी पुरानी सेहत पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे और आप इसे हासिल कर ही दम लेंगे। बस आप करसत जारी रखें। इससे आप स्वस्थ्य रह पाएंगे।

First Published on July 29, 2018 4:52 am