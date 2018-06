आज का वृषभ राशिफल, 28 जून 2018: मन रहेगा शांत, दूसरों से हो सकती है असहमती

दैनिक राशिफल: दूसरों से असहमती हो सकती है। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। मन शांत रहेगा। धन खर्च हो सकता है। जिंदगी सही रास्ते पर है। आज का दिन खुशी से बीतेगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: आपके किसी पुराने प्लान में बदलाव आ सकता है। शादी का योग हैं। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। आज किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ मन मुटाव हो सकता है। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपका दिन अच्छा होगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप बड़े लंबे समय से अपने धन को लेकर शेयर बाजार में प्रयोग करना चाह रहे थे लेकिन अब आपको सही दिशा में जाने का अवसर मिला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके प्रेमी को आपकी सेहत की चिंता रहेगाी। आप के बार-बार बीमार होने से पार्टनर को आपकी बहुत चिंता रहती है। अगर आपका रिश्तेदार बुजुर्ग नहीं है तो नए तरह के पकवान बना के खिला सकते हैं। उन्हें आपके द्वारा परोसा खाना पसन्द भी आएगा।

First Published on June 28, 2018 4:15 am