आज का वृषभ राशिफल, 28 अगस्त 2018: सेहत का रखें ख्याल, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: आज आप वाणी पर संयम रखें। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। धन खर्च होगा। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। सहयोगियों के साथ विवाद हो सकता है। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: संतान पक्ष के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपको साथियों का सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम रखें। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। धन खर्च होगा। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। पार्टनर से वाद-विवाद हो सकता है। आज शिव मंदिर में गुलाबी रुमाल का दान करें। लव राशिफल: आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पति की इच्छा पूरी कर सकते हैं। घर में खुशी का माहौल रहेगा। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा।

वित्त राशिफल: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आपको निवेश से लाभ मिलेगा। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो जानकार से सलाह जरूर लें। वे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी बात मानिये, फिर निवेश कीजिए। आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके अंदर मानसिक और भावनात्मक शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य और विचार अच्छे रहेंगे, क्योंकि आज आप आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएंगे। इससे तनाव कम होगा और विचारों में भी बदलाव आएगा।

First Published on August 28, 2018 4:50 am