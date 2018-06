आज का वृषभ राशिफल, 27 जून 2018: पुरानी समस्या होगी हल, मानसिक तनाव से मिलेगी राहत

दैनिक राशिफल: मन शांत रहेगा। धन खर्च हो सकता है। जिंदगी सही रास्ते पर है। आज का दिन खुशी से बीतेगा। दूसरों से असहमती हो सकती है। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: आपके किसी पुराने प्लान में बदलाव आ सकता है। शादी का योग हैं। मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। आज किसी काम से बाहर जाना हो सकता है। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें। धन लाभ हो सकता है। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप यदि आज खतरा भी उठाना चाहे तो ये समय आपको लाभ देगा लेकिन संतुलन और सोच जरूरी है। आज आपको अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग पिछले कुछ दिनों से घुटनों के दर्द से परेशान हैं उनको आज इस दर्द से राहत मिल सकती है। आज आप इस पल का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन डॉक्टर के अनुसार व्यायाम भी करें। अपने जोड़ों की कसरत करें और घूमना जारी रखें।

First Published on June 27, 2018 4:24 am