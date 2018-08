आज का वृषभ राशिफल, 27 अगस्त 2018: रिश्तों में आएगी मधुरता, खाने पर बरतें संयम

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको शारीरिक मानसिक ताजगी का अनुभव करेंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक आयोजन सपंन्न होगा। आज आपको मान-सम्मान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: संतानपक्ष से खुशखबरी मिलेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन आप अधूरे कार्य पूरा करेंग। आज के दिन गुलाबी रंग का रूमाल दान करें। लव राशिफल: लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। शुरुआती संकोच के बाद आप उससे काफी खुल जाएंगे। आज आपकी लाइफ में कोई अजनबी पार्टनर आ सकती है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसाय को सुचारु रुप से संचालित कर सकते हैं। आज आप प्रॉपर्टी या जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है, विवाद से आपको जल्दी ही राहत मिल सकती है और परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खान-पान पर संयम बरतें। आज आपको कोल्ड जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अपने हाथों को अच्छे से धोएं,, क्योंकि आपको कोल्ड जैसे संक्रमण होने की सम्भावना बहुत ज्यादा है।

First Published on August 27, 2018 4:06 am