आज का वृषभ राशिफल, 26 जून 2018: शेयर बाजार से मिलेगा मुनाफा, कसरत पर ध्यान दें

दैनिक राशिफल: आज आप ऊर्जा और स्फूर्ती से भरे रहेंगे। मानसिक खुशी रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है। विदेश जाने के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन मन में उदासी रहेगी। कानूनी अड़चने आ सकती है। मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। आज आपको कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। रिश्तों में ठीक होंगे और मधुरता आएगी। दूध में जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आप अपने रिश्ते के बारे में विचार करेंगे। पार्टनर के मूड का ध्यान रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग शेयर बाजार में पूंजी निवेश करने का विचार कर रहें हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। आज आपको शेयर बाजार से मुनाफा मिल सकता है। आप इस दौरान लंबे समय के निवेश को ही अपने विकल्प के रूप में रखें। छोटी अवधि के निवेश ज्यादा विशेष फल नही देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप ऑफिस काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। जिससे आप अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आज आवश्यकता है कि काम से थोड़ा समय निकालकर करसत करें और काम में ज्यादा तनाव ना लें। आपको कार्य के साथ स्वास्थ्य को भी महत्व देना चाहिए।

First Published on June 26, 2018 4:48 am