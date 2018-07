आज का वृषभ राशिफल, 26 जुलाई 2018: खर्चों में होगी बढ़ोत्तरी, स्वभाव में रहेगा चिड़चिड़ापन

दैनिक राशिफल: आय एवं खर्चों में वृद्धि हो सकती है। मित्रों से भेंट हो सकती है। घर से बाहर सर्तक रहें। पिता को स्वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। वाद-विवाद से बचें। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: आज आपको गुड न्यूज मिल सकती है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आज लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लें। किसी के बहकावे में आकर फैसला ना लें। पीपल के पेड़ के नीचे लोहे के दीपक में तेल डालकर जलाएं।

लव राशिफल: आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है।

First Published on July 26, 2018 4:31 am