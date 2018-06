आज का वृषभ राशिफल, 25 जून 2018: कोर्ट-कचहरी से मिलेगी राहत, पार्टनर से मिलेगा फायदा

दैनिक राशिफल: सहयोगियों के साथ विवाद हो सकता है। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। वाणी पर संयम रखें। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। धन खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, पैसों के लेन-देन या निवेश में सतर्क रहें। बिजनेस पर ध्यान दें। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। अपने रुम में हरे रंग का पौधा बैंगनी गमले में लगाएं। लव राशिफल: घर मे मेहमान आ सकते हैं। जीवनसाथी की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। प्रेमी से उपहार मिल सकता है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है।

वित्त राशिफल: यदि आप किसी जमीन विवाद में फंसे हुए तो आज आपको उससे संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको किसी लम्बे अरसे से चल रहे विवाद से छुटकारा मिल सकता है। इस सफलता से आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबियत नाजुक हो सकती है। इसलिए अधिक लोड़ ना लें। जहां तक संभव हो ज्यादा काम न करें। यह आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। इसलिए आप खुद को आराम दें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अपने खान-पान पर भी ध्यान दें।

First Published on June 25, 2018 4:39 am