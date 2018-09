आज का वृषभ राशिफल, 24 सितंबर 2018: शेयर बाजार से हो सकता है नुकसान, विवाद से रहें दूर

दैनिक राशिफल: आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 64 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। किसी के बहकावे में आकर फैसला ना लें। आज लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में धैर्ये से काम लें। पीपल के पेड़ के नीचे लोहे के दीपक में तेल डालकर जलाएं। लव राशिफल: आज आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें। गलतफहमी से दूर रहें। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। कुछ लोगों को आज शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: नया कारोबार शुरू करने के लिए समय आपके अनुकूल है। आप अपनी आर्थिक योजनाओं को ठीक रखें और बचत की प्रवृत्ति को भी जारी रखें।आज आप अपने बजट को बढ़ा सकते हैं ताकि आगामी योजनाओं में कुछ निवेश कर सकें। आपने अपनी मेहनत से कारोबार में सफलता प्राप्त की है, इसलिए इसे ऐसे ही ना गवाएं, अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मनोबल ऊंचा रहेगा। आज आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। धूम्रपान से दूर रहें और ताजा जूस पीने की आदत डालें। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे।

First Published on September 24, 2018 6:10 am