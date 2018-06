आज का वृषभ राशिफल, 24 जून 2018: कारोबार में होगी वृद्धि, शादी में होगी देरी

दैनिक राशिफल: व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने वाली है। आज आप ऊर्जा वान बने रहेंगे, मन अच्छा रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: शादी में देरी हो सकती है। घर के काम में व्यस्त रहेंगे। आज भवन सुख मिल सकता है। विश्वासघात से बचें। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। सूर्य भगवान को रक्त चंदन चढ़ाएं। लव राशिफल: दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है। पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। आप आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। आप किसी बड़ी खरीददारी की प्लानिंग कर सकते हैं। जो कि कोई कार, दोपहिया वाहन अथवा और कोई बड़ी वस्तु हो सकती है। आज का दिन इन सभी की खरीद के लिये काफी अच्छा है इसलिये इन विकल्पों को लेकर सही तरीके से सोचें। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको घुटनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जोड़ों की परेशानी से बचकर रहें आप नियमित रूप से घूमें और जिम करें। अपने जोड़ों के बारे में सोचें और थोड़ा थ्यान दें। आज आप थकान महसूस करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 24, 2018 4:51 am