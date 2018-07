आज का वृषभ राशिफल, 24 जुलाई 2018: शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, सोच-समझकर करें बातचीत

दैनिक राशिफल: शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 65 % होगा।

टैरो राशिफल: सामजिक कार्य से तारीफ मिलेगी। कोई रिश्ता टूट सकता है। आज अपनी भाषा का दुरुपयोग न हो जाए इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो विवाद होगा। प्रेम प्रसंग से खुशी मिलेगी। हितशत्रुओं से सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक की ओर रुझान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। हरी मूंग की दाल का सेवन आज ना करें।

लव राशिफल: आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है इसलिए सोच-समझकर कुछ बोलें। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएं इससे परेशानी दूर होगी। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। आज के दिन खुद पर सयंम बरतें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 24, 2018 4:27 am