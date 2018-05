आज का वृषभ राशिफल, 23 मई 2018: स्वास्थ्य का रखें ख्याल, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। वाणी पर संयम रखें। कार्य की भागदौड के कारण परिवारजनों के प्रति कम ध्यान दे पाएँगे। हानिकर विचार, वर्तन और आयोजन से दूर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: संतानों के विषय में भी आपको चिंता सताएगी। प्रवास हो सके तो आज टाल दीजिएगा।समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। दूसरों की मदद करेंगे। करियर की चिंता रहेगी। विदेश यात्रा के योग हैं। आज नमक का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज रोमांस अपने चरम पर पहुंच सकता है। आपको पार्टनर की तरफ से उपहार मिल सकता है। अधिक परिश्रम के बाद भी अल्प सफलता ही प्राप्त होगी। पार्टनर के सहयोग से सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। पार्टनर के साथ दिन अच्छा रहेगा और किसी कार्यक्रम में जाने की संभावना है।

वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। जमीन से जुड़े सभी लेन-देन शुभ रहेंगे। अगर आप किसान हैं तो आपकी फसल अच्छी होगी। आज का दिन जमीन व्यवसाय में लगे सभी लोगों के लिए अच्छा है। बीते समय में किया गया परिश्रम आज फलदायक सिद्ध होगा। आप आपको हर जगह से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: उदर के रोग से पेट दुखने की संभावना है। आज स्वास्थ्य मे परेशानी आ सकती है। खाते समय थोड़ा ध्यान दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप शुद्ध खाने ही खाएं। अगर आपको पेट की परेशानी है तो आप को तनाव भी हो सकता है।

First Published on May 23, 2018 3:23 am