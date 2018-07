दैनिक राशिफल: संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। वैदिक पूजा पाठ और यज्ञ द्वारा कैसे वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 81 % होगा।

टैरो राशिफल: ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों का रिस्क लेने से बचें। प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। आज किसी भी नए कार्य का प्रारंभ न करें। आध्यात्मिक सिद्धियों के प्राप्त होने के योग हैं। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे।अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

First Published on July 23, 2018 4:13 am