आज का वृषभ राशिफल, 22 मई 2018: नौकरी में अफसरों का मिलेगा सहयोग, व्यवसायिक क्षेत्र में मिलेगी सफलता

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। आलस्य और तनाव बढ़ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: काम में सफलता मिलेगी। यात्रा सुखद रहेगी। दूसरों में गलतियां ना निकालें। पुराने कानूनी मामले परेशान करेंगे। ऊं भूमि पुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा। वृष्टि कृद् वृष्टी हर्ता च पीड़ां हरतु में कुज: मंत्र का जाप करें और शिव मंदिर में दीपक जलाएं। लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: आज आपको प्लानिंग के तहत कार्य करने की जरूरत है। जिससे आप कारोबार में अपनी योग्यता के साथ उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसलिए आने वाले अवसरों का ध्यान से इस्तेमाल करना है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप उर्जा से भरपूर रहेंगे। आज आपकी तबीयत ठीक होगी और आप स्वस्थ्य महसूस करेंगे। आप जिम जायें और व्यायाम करें। आप मानसिक अटकलों से बाहर निकलें, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। ऐसा करने से आप आपकी मानसिक और शारीरिक उर्जा का स्तर बढ़ सकता है।

