आज का वृषभ राशिफल, 22 जुलाई 2018: विदेश से मिलेगी खुशखबरी, कारोबार में आएगी तेजी

दैनिक राशिफल: विदेश में बसनेवाले स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आएंगे। धन खर्च हो सकता है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ उत्तम भोजन करने का अवसर आएगा। वाणी पर संयम रखें। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 86 % होगा।

टैरो राशिफल: आज के दिन इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं नजर आ रहीं हैं। भाग्य आपका साथ दे सकता है। व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी। सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र में यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किसी बात को लेकर बैचेन रह सकते हैं, इसके साथ किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें।

लव राशिफल: आज पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आज सोच-समझकर कुछ बोलें। प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें। अविवाहित किसी को प्रपोज करने का मन बना रहें है तो उसके लिए समय अनुकूल है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 22, 2018 4:12 am