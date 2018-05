आज का वृषभ राशिफल, 21 मई 2018: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, निवेश से मिलेगा फायदा

दैनिक राशिफल: पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। संतान पक्ष के आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: संबंधों पर ध्यान दें। अधूरे कार्य पूरे होंगे। रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। आज माता का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपको लाभ मिल सकता है। गुलाबी रंग का रूमाल दान करें। लव राशिफल: आज आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे। सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज करने की सोच रहें हैं वो कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिल सकता है। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें।

वित्त राशिफल: आप आज किसी कार्य में पूंजी निवेश की सोच रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके अनुकूल है। जिससे आपको नुकसान नहीं होगा और आप लाभ कमा सकते हैं। अलग अलग व्यवसाय में पूंजी निवेश करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। आपके द्वारा किया गया प्रयास अन्तत: लाभकारी सिद्ध होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। आपका मन काम में लगेगा। आप सभी कार्य पूरे करेंगे। कुल मिलाकर आपके अच्छे हालात हैं। आप आनन्द लें जिम जायें और मिली हुई सहूलियत का फायदा उठायें।

First Published on May 21, 2018 4:32 am