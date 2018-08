आज का वृषभ राशिफल, 21 अगस्त 2018: इनकम में होगी वृद्धि, मनोकामना होगी पूरी

दैनिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। खुद पर सयंम रखें। गुस्से पर काबू रखें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन मन में उदासी रहेगी। मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। कानूनी अड़चने आ सकती है। लेकिन वकील की मदद से आज आपको कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। रिश्तों में ठीक होंगे और मधुरता आएगी। दूध में जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। आपसे बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। सिंगल लोगों को आज नया पार्टनर मिल सकता है। किसी तरह का दवाब पार्टनर पर ना डालें।

वित्त राशिफल: आज आप अपने आत्म-विश्वास में वृद्धि देख सकते हैं इससे आपको आत्म-संतुष्टि मिलेगी। करियर को लेकर आप निश्चित रहेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप आर्थिक रूप से आप प्रगति पर हैं। आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों पर लम्बे समय तक भरोसा करना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको कमर में परेशानी हो सकती हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप ठीक तरह से बैठने की आदत डालें। इससे आपकी सेहत और विश्वास ही नहीं बढ़ेगा बल्कि काम भी अच्छा होगा। आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पूरी नींद लें क्योंकि कम नींद लेने से आपकी पाचन क्रिया और मानसिक शक्ति कमजोर पड़ सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 21, 2018 4:18 am