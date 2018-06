आज का वृषभ राशिफल, 20 जून 2018: परिवार में आएगी खुशियां, गुस्से पर काबू रखें

दैनिक राशिफल: आज किसी से वाद- विवाद हो सकता है। भाई को स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आर्थिक लाभ हो सकता है। मित्रों के पीछे धन खर्च हो सकता है। आज आपकी वाणी में कटुता रहेगी। अपने गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज किसी से बहस करने से बचें। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। परिवार और भाग्य साथ देगा। कमियां दूर होंगी। बाधाएं दूर होंगी। निवेश, कारोबार, पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। बैंगनी वॉस में हरे रंग का पौधा कमरे में रखें। लव राशिफल: पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके। आप आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: अगर आप आर्थिक जगत में काम कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए मददगार साबित होगा। आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। इस लाभ की आपको बचत करनी चाहिए। निवेश करने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। इसलिए आपका मन खुश रहेगा। परिवार में नया सदस्य आ सकता है। इससे आपकी आत्मा को सन्तुष्टी मिलेगी। इस खुशी से आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप संसार के सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंच गए हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

First Published on June 20, 2018 3:37 am