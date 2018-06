आज का वृषभ राशिफल, 18 जून 2018: कारोबार से मिलेगा लाभ, बहस करने से बचें

दैनिक राशिफल: आज आप ऊर्जा और स्फूर्ती से भरे रहेंगे। किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है। विदेश जाने के योग हैं। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। मानसिक खुशी रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार और भाग्य साथ देगा। कमियां दूर होंगी। बहस करने से बचें। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। बाधाएं दूर होंगी। निवेश, कारोबार, पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। बैंगनी वॉस में हरे रंग का पौधा कमरे में रखें। लव राशिफल: अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा और आज आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज कारोबार करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। जो लोग अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की मजबूती के लिए आपसे अतिरिक्त योगदान मांगा जा सकता है। इसके लिए आपको धन लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपको इसके लिए सावधानी बरतने की जरुरत है। रोज व्यायाम करें इससे आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उनको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा। जिससे वह मोटापा कम कर सकें।

First Published on June 19, 2018 4:33 am