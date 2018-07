आज का वृषभ राशिफल, 19 जुलाई 2018: नौकरी में मिलेगा शुभ समाचार, घर में रहेगी सुख-शांति

दैनिक राशिफल: आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 75 % होगा।

टैरो राशिफल: किसी बड़े काम के बारे में विचार करेंगे। फिजूलखर्च कम होगा। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। समस्याओं का समाधान निकलेगा। पठन- लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में रुचि बढ़ेगी। परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बावजूद आप काम को तत्परता और कुशलता के साथ पूरा करेंगे। नहाने के पानी में केसर मिलाएं।

लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बाद में सब ठीक भी होगा। अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कदम से संबंध में नयापन और उत्साह बढ़ेगा। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 19, 2018 5:11 am