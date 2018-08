आज का वृषभ राशिफल, 19 अगस्त 2018: पैसों के लेन-देन में बरतें सावधानी, भाग्य देगा साथ

दैनिक राशिफल: वृष राशि के जातकों के घर में सुख-शांति भरा माहौल रहेगा। घर वालों से मिला प्यार आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। आज दिन आप लोग अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इसके साथ ही आज आप परिवार के लोगों से बिगड़े रिश्ते सुधार सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार और भाग्य साथ देगा। कमियां दूर होंगी। बाधाएं दूर होंगी। निवेश, कारोबार, पैसों के लेन-देन में सतर्क रहें। बहस करने से बचें। छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा। बैंगनी वॉस में हरे रंग का पौधा कमरे में रखें। लव राशिफल: आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। आज के दिन खुद पर सयंम बरतें। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है इसलिए सोच-समझकर कुछ बोलें। पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाएं इससे परेशानी दूर होगी।

वित्त राशिफल: जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज आपको कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आज आपसे कोई दोस्त या नजदीकी व्यक्ति कर्ज मांगने आ सकता है। लेकिन आप इस वक्त कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं। इस स्थिति के कारण आपको बुरा लग रहा है लेकिन आप दोस्त या करीबी को अपनी सच्चाई बता सकते हैं ताकि उसे कोई गलतफहमी ना रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करें। आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। लेकिन आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा।

First Published on August 19, 2018 3:21 am