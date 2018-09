आज का वृषभ राशिफल, 18 सितंबर 2018: पार्टनर पर रखें भरोसा, किसी के बहकावे में ना आएं

दैनिक राशिफल: आज आपका जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है। धन हानि हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आज सोच-समझकर फैसला लें। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: यात्रा से लाभ होगा। योजना में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी के बहकावे में ना आएं। शादी का योग हैं। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखना बेहतर होगा। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप घर की साज-सज्जा में पैसा खर्च करेंगे। आज आप पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जिससे कम अवधि में लाभ अधिक मिल सकें। पूरे परिवार के साथ बाहर खाना खाने जा सकते हैं। आपके परिवार वाले इसका अच्छे से लुत्फ उठाएंगे। आज प्रॉपर्टी के दाम में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप खुद को आराम दें और खान-पान पर विशेष ध्यान दें। ठंडी चीजें खाने से बचें। आज आपको छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। अगर आप छाती के दर्द या फिर गले की समस्या से परेशान हैं तो लापरवाही ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 18, 2018 5:01 am