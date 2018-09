आज का वृषभ राशिफल, 17 सितंबर 2018: संतान पक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, धन लाभ मिलेगा

दैनिक राशिफल: आज आप खुश रहेंगे। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। बौद्धिक चर्चाओं से दूर रहने की कोशिश करें। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी। यात्रा-प्रवास पर जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है। आज के दिन लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा। प्रेम संबंध में धैर्य से काम लें। समाज में जान-पहचान बढ़ेगी। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऊं हीं नम: शिवाय जपें। लव राशिफल: आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है। धन लाभ हो सकता है। आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें।

वित्त राशिफल: आज आप पैसों का सही जगह इस्तेमाल करें। आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह संपत्ति आपके द्वारा कमाई नहीं गई है बल्कि यह किसी पूर्वजों की मेहनत का नतीजा है। इस आकर्षक तोहफे की सराहना करें क्योकि यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको मानसिक खुशी रहेगी। आप अपनी जरुरत की चीजों में धन खर्च करेंगे। जिदंगी कभी चुनौती पूर्ण भी बन जाती है इसलिए आप धैर्य न छोड़ें। खुद को समझायें कि कोई परेशानी बड़ी नही हो सकती और आपमें हमेशा उसे हराने की क्षमता है। इससे आपकी धैर्यक्षमता मजबूत होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 17, 2018 4:54 am