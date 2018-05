आज का वृषभ राशिफल, 16 मई 2018: धैर्य से पूरा करें कार्य, शुरू कर सकते है नया काम

दैनिक: जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर हो सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। गुस्से पर काबू रखें। लंबी यात्रा पर जाने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: खुद पर संयम रखें। आज घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं। गरीब को सवा पाव जौ का दान करें। लव राशिफल: आज महिला मित्र से लाभ मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें।

वित्त राशिफल: अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपको नया काम शुरू करना होगा। नया काम शुरू करने पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा की तुरंत आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से लाभ अवश्य मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आने वाले समय में आपको छोटी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए पहले से तैयार हो जाएं। आपको अपने खानपान पर ध्यान देना चाहिए। जिससे आपकी सेहत और कार्य करने की क्षमता में इजाफा हो सकें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 16, 2018 3:54 am