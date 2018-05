आज का वृषभ राशिफल, 15 मई 2018: प्रियजनों से रिश्ते होंगे मधुर, विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

दैनिक: प्रियजनों से रिश्ते मधुर होंगे। खुद पर संयम बरतें। गुस्सा पर काबू रखें। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। वाद-विवाद से दूर रहें। समझदारी से काम लें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके परिवार को शर्मिंदा होने पड़े। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: मन में उदासी रहेगी। मानसिक तनाव से दूर रहे। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते ठीक होंगे, मधुरता आएगी। कानूनी अड़चने आ सकती है। मनोकामनाएं पूरी होगी। दूध में जल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपकी लाइफ में कोई अजनबी पार्टनर आ सकती है। शुरुआती संकोच के बाद आप उससे काफी खुल जाएंगे। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर के सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। इसलिए धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च हो सकता है। आने वाले समय में आप कारोबार से जुड़े फैसले लें पाएंगे। जिससे आपको लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी खबर मिलेगी। आज आप अपनी बुरी आदत छोड़ सकते हैं इससे आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में ठीक रहेगा। आज आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा और आप जिदंगी को सही नजरिये से देखेंगे।

First Published on May 15, 2018 4:21 am