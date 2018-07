आज का वृषभ राशिफल, 15 जुलाई 2018 :संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, प्रॉपर्टी में सोच-समझकर करें निवेश

दैनिक राशिफल: प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले थोड़ा सोच- विचार करें। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। किसी लालच में ना पड़े। कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आज के दिन आप अधूरे कार्य पूरा करेंग। संतानपक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज के दिन गुलाबी रंग का रूमाल दान करें। लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। पार्टनर के सुख मिल सकता है। आज आपकी लाइफ में कोई अजनबी पार्टनर आ सकती है। शुरुआती संकोच के बाद आप उससे काफी खुल जाएंगे।

वित्त राशिफल: जो लोग गाड़ी या मकान बेचना चाह रहे हैं तो इसका अखबार में या इंटरनेट पर विज्ञापन आज ही दे दें। इस दिशा में आज किया गया प्रयास सार्थक होगा। जो लोग नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज आपको मनचाही गाड़ी मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज इस परेशानी से राहत मिलेगी। यह बदलाव आपकी सेहत को सही दिशा में ले जा रहा है। अब आपको बीपी की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।

First Published on July 15, 2018 10:51 am