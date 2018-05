आज का वृषभ राशिफल, 14 मई 2018: ऑफिस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे

दैनिक: पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आज सोच-समझकर फैसला लें। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है।आज आपका जीवनसाथी के साथ झगड़ा हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। आर्थिक लेन देन से बचें। आज आपको ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। समय और जगह देखकर बात करें। पार्टनर के साथ विवाद भी हो सकता है। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको नई नौकरी मिल सकती है। इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं। जो लोग पैसा कमाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं उनको सफलता मिल सकती है। आज आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है। आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज पिता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। आज जिन लोगों को ब्लडप्रेशर जैसी बीमारी है उन्हें तनावपूर्ण कार्यों से दूर रहना होगा। मानसिक शांति के लिए आज के दिन योग करें। इससे ब्लडप्रेशर की समस्या ठीक रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 14, 2018 6:06 am