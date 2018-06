आज का वृषभ राशिफल, 14 जून 2018: संतान पक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, मान-सम्मान बढे़गा

दैनिक राशिफल: सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: नए सफर की शुरुआत में देरी होगी। अच्छी खबर मिल सकती है। तनाव ज्यादा रहेगा। विवाद में पड़ सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। श्रीकृष्ण को बादाम अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। अविवाहित किसी को प्रपोज करने का मन बना रहें है तो उसके लिए समय अनुकूल है। आज पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आज सोच-समझकर कुछ बोलें। प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपकी सभी जरुरतें पूरी होंगी। आपने जो बहुत पहले निवेश कर रखा था उसका आज बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना लेनदेन जो आप भूल चुके थे उसका भी आपको आज लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके सेहत के मामले में अच्छा रहेगा। आज आप सभी काम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आज खाना बनाते समय आपको छोटी चोट लग सकती है। लेकिन आपकी सावधान रहेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। गर्म करने के उपकरणों से सचेत रहें।

First Published on June 14, 2018 4:49 am