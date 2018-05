आज का वृषभ राशिफल, 13 मई 2018: संतान की ओर से मिलेगी खुशखबरी, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: पारिवारिक समस्‍याएं खत्म हो सकती है। पूंजी निवेश में ध्यान रखें। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पैसे के लेन-देन में सावधानी बरतें। अपनो से दूर जाने का अवसर आएगा। कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 76% होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामलों में खर्चे बढ़ेंगे। विदेश संबंधी काम पूरे होंगे। कोर्च-कचहरी के मामलों में आ रही समस्या कम हो सकती है। आर्थिक हानि होगी। लोन में समस्या आ सकती है। माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

लव राशिफल: अपने आप पर धीरज रखें और अपने प्यार पर भरोसा रखें। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। पार्टनर से भरपूर प्यार मिलेगा। शादी की बात कर पाएंगे लेकिन घर वालों की सहमति में परेशानी हो सकती है। वित्त राशिफल: आज आप अपने कार्य को मन लगाकर पूरा करेंगे। अपनी समझदारी से प्रोजेक्ट को पूरा करने की योजना बनाएंगे। आज आप निवेश करने से पहले सोच- विचार जरूर करें। क्योंकि आपको इसका फायदा तुरंत नहीं मिलेगा। इसमें आपकी समझदारी और हिम्मत काम आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शराब से दूर रहें। इससे आपके सेहत खराब हो सकती है। अपने खान-पान पर ध्यान दें ताकि आप बीमार ना पड़ें। नॉन-एल्कोहौलिक पेय ही लें।

First Published on May 13, 2018 5:21 am