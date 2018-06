आज का वृषभ राशिफल, 13 जून 2018: दफ्तर में मिलेगा दोस्तों का सहयोग, मिल सकती है खुशखबरी

दैनिक राशिफल: बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। धन जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च होगा। स्त्री मित्रों से मुलाकात होगी। दफ्तर में सहकर्मियों से अच्छा सहकार मिलेगा। आज आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। धन लाभ होगा और अधूरे कार्य संपन्न होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कागजात में हस्ताक्षर करते में सावधानी बरतें। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई नई वस्तु खरीदने के योग बन रहे हैं। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को गुलाब का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको नया काम करने की मौका मिल सकता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। हाल ही में आपकी सृजनात्मक योग्यता अपने कार्यक्षेत्र में प्रदर्शित हुई है। जिससे आपकी तरक्की हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके दांतों में परेशानी हो सकती है। इसलिए आज सुबह जब उठेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। इसलिए आज आप डॉक्टर के पास जाएं। दिन खत्म होने तक आप आराम महसूस करेंगे। आप इस के बारे में बिल्कुल चिंता न करें क्योंकि ये न ठहरने वाली बीमारी हैं।

First Published on June 13, 2018 4:55 am