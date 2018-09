आज का वृषभ राशिफल, 11 सितंबर 2018: वाणी पर रखें संयम, दांपत्यजीवन में रहेगा तालमेल

दैनिक राशिफल: आज अधिक धन खर्च हो सकता है। मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है। वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। छात्र सावधान रहें उनके शैक्षिक कार्यों में व्‍यवधान आ सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। एकाग्रता से रोजगार में सफलता मिलेगी। आलस ना करें। यात्रा के योग हैं। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके।

वित्त राशिफल: कारोबारियों को निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपको बोनस व विशेष लाभ मिलने की भी संभावना है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आप सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं तब आज का दिन विशेष फल देने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप घर से बाहर खेल या फिर किसी खास काम में अपने दोस्त के साथ रहेंगे तो आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों से मुलाकात के बाद आपका मन अच्छा रहेगा। आज आपकी सेहत सही रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आज आप बाहर जाकर ताजी हवा और व्यायाम का आनन्द उठाएं।

First Published on September 11, 2018 3:51 am