आज का वृषभ राशिफल, 10 सितंबर 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, करियर की रहेगी चिंता

दैनिक राशिफल: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आज धन अधिक खर्च होगा। मन अशांत रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं। दूसरों की मदद करेंगे। करियर की चिंता रहेगी। आज नमक का सेवन ना करें। लव राशिफल: किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बाद में सब ठीक भी होगा। अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कदम से संबंध में नयापन और उत्साह बढ़ेगा।

वित्त राशिफल: रुपये-पैसे से जुड़े लेन देन पर अपने विकल्प खुले रखें क्योंकि किस स्रोत से धन आये कोई नहीं जानता। बस आपको अपने काम में मेहनत करते रहना होगा। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। सितारे आपके पक्ष में हैं। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: योग करने से आप फिर से ऊर्जावान होंगे साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप नियमित रूप से योग और ध्यान करें। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। योग करने से बढ़ते तनाव पर रोक-थाम के साथ-साथ, गुस्सा भी कम होता है। जिससे आप काम में भी पूरा ध्यान लगा पाएंगे।

First Published on September 10, 2018 5:49 am