आज का वृषभ राशिफल, 10 जुलाई 2018 : पार्टनर पर रखें भरोसा, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: समझदारी से काम लें। गुस्सा ना करें, इससे आपके काम में समस्याएं आ सकती है। खुद पर संयम बरतें। प्रियजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। वाद-विवाद से दूर रहें। इसलिए बात कर मामला सुलझाने का प्रयास करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: खान-पान और सेहत पर ध्यान दें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज को अधिक समय देना पड़ेगा। तनाव से बचें। खास कार्य पूर कर पाएंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को सफेद तिल और मिश्री चढ़ाएं। लव राशिफल: भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर पर भरोसा बनाए रखना बेहतर होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। आज आपको शेयर- सट्टा से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जो लोग गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज आपको गाड़ी के साथ कुछ अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आज के दिन कुछ बचत हो सकती है। कहीं से अतिरिक्त रकम भी मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके सितारे आपके पक्ष में है। इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। आपके घुटनों में आ रही परेशानी कम हो सकती है। आज आप खुद में और अपने मूड में सुधार देखेंगे। आप मौके का फायदा उठायें और कुछ व्यायाम करें ताकि आपको सेहत अच्छी बनी रहें।

First Published on July 10, 2018 4:36 am