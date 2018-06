आज का वृषभ राशिफल, 07 जून 2018: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, यात्रा से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। आलस्य और तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: यात्रा से लाभ होगा। योजना में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी के बहकावे में ना आएं। शादी का योग हैं। लाल गुलाब की माला किसी काली मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी।

वित्त राशिफल: आज आप घर की सजावट का समान खरीदेंगे। जिससे आपका धन अधिक खर्च होगा। घर की सजावट के लिए अच्छी-अच्छी चीजें खरीद पाएंगे। आज आप ताजगी का एहसास करेंगे। जो लोग लेन-देन का कार्य करते हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने खाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तले-भुने और चटपटे खाने से दूर रहें, ये आपका पेट खराब कर सकता है। आपको सादा और घर पर बना खाना ही खाना चाहिए। दोस्तों से विवाद हो सकता है इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें।

First Published on June 7, 2018 4:38 am