आज का वृषभ राशिफल, 07 अगस्त 2018: नौकरी में मिलेगी खुशखबरी, महिला मित्रों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। आज के दिन आप परेशान हो सकते हैं। धैर्य से काम लें। जल में चंदन के इत्र को मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपके नए रिश्ते बन सकते हैं। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे।

वित्त राशिफल: आप अपनी आर्थिक योजनाओं को ठीक रखें और बचत की प्रवृत्ति को भी जारी रखें। आज आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। जो लोग कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे हैं वो आज इसकी शुरूआत कर सकते है। साथ ही अपना बजट बढ़ा सकते हैं एवं आपके पास आगामी योजनाओं के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: दिल के रोग से ग्रस्त लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। याद रखें की आप संतुलित खाना लें ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। मानसिक तनाव लेने से बचें और अच्छे स्वास्थ्य का आनन्द लें।

First Published on August 7, 2018 4:20 am