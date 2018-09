आज का वृषभ राशिफल, 06 सितंबर 2018: कार्य होगा सफल, फिजूलखर्ची से बचें

दैनिक राशिफल: सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन आप परेशान हो सकते हैं। धैर्य से काम लें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। जल में चंदन के इत्र को मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपके प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव रहेगा। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। धन लाभ हो सकता है। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है। अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें।

वित्त राशिफल: आज आप फिजूलखर्ची से बचें। आज के दिन आप खूब खरीददारी करेंगे। आने वाले समय में आपको इस खरीद का मलाल हो सकता है। इसलिये फालतू चीजों में पैसों खराब ना करें। इस बात का ध्यान रखें की आज आप फालतू चीजों में धन खर्च ना करें। जिससे आपका धन व्यर्थ नहीं जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: तनाव मुक्त होने से ब्लड प्रैशर कम रहेगा इससे आपकी सेहत को फायदा होगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कसरत शुरू करें जिससे आपकी कमजोरी दूर होगी। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on September 6, 2018 3:24 am