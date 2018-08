आज का वृषभ राशिफल, 05 अगस्त 2018: संतान पक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, अटके काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। किसी लालच में ना पड़े। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले थोड़ा सोच- विचार करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: रिश्तों में मधुरता आएगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन आप अधूरे कार्य पूरा करेंगे। संतानपक्ष से खुशखबरी मिलेगी। आज के दिन गुलाबी रंग का रूमाल दान करें। लव राशिफल: आज पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आपकी लाइफ में कोई अजनबी पार्टनर आ सकती है। शुरुआती संकोच के बाद आप उससे काफी खुल जाएंगे। पार्टनर के सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: अगर आपने किसी को उधार दे रखा है या आपकी आमदनी का जरिया ठप हो गया, जैसे नौकरी गई, तो समझिए कि आप मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज बचत की गई पूंजी का इस्तेमाल करेंगे। आज लेन-देन में सावधानी बरतें। हाल के किए गए लेन-देन से आपको पछतावा हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको ज्यादा चिन्तित होने की जरुरत नहीं है नहीं तो आप किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। योग या फिर व्यायाम से आप स्वस्थ्य रह सकते हैं।

First Published on August 5, 2018 4:27 am