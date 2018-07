आज का वृषभ राशिफल, 05 जुलाई 2018: हितशत्रुओं से रहें सावधान, विदेश से मिलेगा आर्थिक लाभ

दैनिक राशिफल: हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। गुस्से और वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। आकस्मिक धनलाभ होने की संभावना है। वाद-विवाद हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: यात्रा से लाभ होगा। महिलाओं से सावधान रहें। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी के बहकावे में ना आएं। योजना में बड़े बदलाव आ सकते हैं। शादी का योग हैं। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। जिससे तुम्हारी इनकम में इजाफा होगा। यदि आपने विदेश में निवेश किया है या विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आज वह दिन है। खुशखबरी मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में हैं सकारात्मक विचार बनाये रखें। आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने से आज आप बहुत खुश हैं। आप इस पल का आनंद उठाएंगे। आप परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

First Published on July 5, 2018 4:09 am