आज का वृषभ राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: भावनात्मक रूप से रहेंगे कमजोर, विदेश जाने की संभावना

दैनिक राशिफल: आज आप भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिससे आपका मन द्रवित हो जाएगा। आपको चिंता परेशान कर सकती है। आपकी कल्पना के अनुरूप काम नहीं हो सकेगा। परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति का अवसर मिलेगा। किसी आकस्मिक कारण से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अपने खर्चों पर ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको व्यवसायिक क्षमता को निखारने का मौका मिलेगा। करियर की चिंता रहेगी। विदेश यात्रा के योग हैं। समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। दूसरों की मदद करेंगे। आज नमक का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज कोई फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि यह आपको सिर्फ संकट की ओर ले जा सकता है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बाद में सब ठीक भी होगा। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कदम से संबंध में नयापन और उत्साह बढ़ेगा।

वित्त राशिफल: आज आप अपने साथी की मदद कर सकते हैं। इस मदद में आपका थोड़ा धन खर्च होगा। लेकिन आपको इससे काफी अच्छा लगेगा। आर्थिक और समाजिक हैसियत को देखते हुए आप किसी ओर के लिए भी थोड़ी मदद कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इससे खुद को फायदा होगा। आपके नए संपर्क भी बनेंगे जिसके चलते भविष्य में आपको फायदे भी होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी अचानक सेहत खराब हो सकती है। अचानक आई परेशानी आपको गहन चिंता में डाल सकती है। मानसिक दुविधा रहेगी। लेकिन आप खुद को ठीक से संभाल लेंगे। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on October 4, 2018 3:55 am