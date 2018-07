आज का वृषभ राशिफल, 04 जुलाई 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। अपनी भावनाओं को वश में रखें। संतान सुख प्राप्त होगा। धैर्य बनाए रखें। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मित्रों से भेंट हो सकती है। परिवार में आपसी सहयोग रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: महिलाओं से मदद मिल सकती है। जीवन में स्थिरता आएगी। किसी बात को लेकर निराशा हो सकती है। धन लाभ होने की संभावना है। चंदन से बना परफ्यूम इस्तेमाल करें। लव राशिफल: अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कदम से संबंध में नयापन और उत्साह बढ़ेगा। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। लेकिन बाद में सब ठीक भी होगा। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आपको आवश्यकता है कि आप अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इससे आपका कर्जा बढ़ रहा है। इसलिए आर्थिक स्थिति को काबू में लाने के लिए आप अपने खर्चों पर लगाम लगाएं। जरूरत पड़ने पर ही पैसा खर्चा करें। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनके लिए आज का दिन सही होगा। आप आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। बस आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अगर आप गुस्से को काबू में नहीं पाते तो आपको बीपी की समस्या हो सकती है। आप बस कसरत करते रहें इससे तनाव कम होगा और आपकी सेहत में भी सुधार आएगा।

First Published on July 4, 2018 5:02 am