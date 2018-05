आज का वृषभ राशिफल, 10 मई 2018: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, प्रेम संबंध होंगे मधुर

दैनिक राशिफल: आलस्य और तनाव बढ़ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। मन में शांति एवं प्रसन्‍नता के भाव रहेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। पैसों को लेकर ज्यादा जोखिम न लें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सावधान ही रहें। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखना बेहतर होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेम संबंध शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक होगा। लव लाइफ में किसी तरह का डर नहीं रहेगा। भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आज आपको जीवनसाथी मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आपकी आय में सुधार आ सकती है। नया काम शुरू कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशे में हैं तो ऐसी कम्पनी में जाएं जहां आपकी तनख्वाह सुनिश्चित है। आने वाले समय में आपका बड़ा मुनाफा मिल सकता है। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। खास कार्य पूर कर पाएंगे। कामकाज को अधिक समय देना पड़ेगा। तनाव से बचें। खान-पान और सेहत पर ध्यान दें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को सफेद तिल और मिश्री चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी सेहत का ख्याल रखें। त्वचा संबंधी परेशानी से निजात मिलेगा। परन्तु साथ ही ध्यान भी दें। सूरज से बचकर रहें यह हानिकारक हो सकता है। खान-पान में सावधानी बरतें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 10, 2018 5:57 am