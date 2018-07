आज का वृषभ राशिफल, 03 जुलाई 2018: संतान की तरफ से मिलेगी खुशखबरी, विदेश से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक सुख-शांति बढ़ेगी। प्रेम संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। आज माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाएं। लव राशिफल: पार्टनर से अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर आपकी किसी बात से बुरा मान सकता है। आज रिलेशनशिप में मधुरता रहेगी। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा।

वित्त राशिफल: आज आपको विदेश से धन लाभ मिलेगा। विदेशियों और दूर के लोगों से व्यवसाय की अच्छी संभावना बन रही है। जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं उनको अच्छा अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको मौके का फायदा उठाना है। आपकी कड़ी मेहनत का फल आज जरूर मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। आज आप छोटी-मोटी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर के द्वारा बताए गई दवाएं सही समय पर लें। क्योंकि ये सलाह आपकी सेहत के लिए फायदेमन्द होगी।

First Published on July 3, 2018 4:32 am