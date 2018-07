आज का वृषभ राशिफल, 02 जुलाई 2018: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, पार्टनर का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: नए सफर की शुरुआत में देरी होगी। भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। अच्छी खबर मिल सकती है। तनाव ज्यादा रहेगा। विवाद में पड़ सकते हैं। श्रीकृष्ण को बादाम अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। अविवाहित किसी को प्रपोज करने का मन बना रहें है तो उसके लिए समय अनुकूल है। आज पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आज सोच-समझकर कुछ बोलें। प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है।

वित्त राशिफल: यदि आप किसी कंपनी मे काम करते हैं और आपको अतिरिक्त काम मिलता है तो उसका आपको अलग से वेतन मिलेगा। यह आपके लिए अच्छी बात है। इससे आपको अतिरिक्त आमदनी हो गई। इस प्रकार के प्रोत्साहन कार्य से आप ना घबराएं क्योंकि इस प्रकार भी आप अपनी आय को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। आपकी आमदनी के साथ-साथ आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ती है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको आज थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि बल्डशुगर की समस्या बढ़ती जा रही है तो अब वो दिन आ चुका है जब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप खुद को सुरक्षित रखें। अपने खान-पान पर ध्यान रखें।

First Published on July 2, 2018 4:06 am