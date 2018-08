आज का वृषभ राशिफल, 02 अगस्त 2018: पुरानी समस्या होगी हल, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: दूसरों से असहमती हो सकती है। जिंदगी सही रास्ते पर है। मन शांत रहेगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। आज का दिन खुशी से बीतेगा। धन खर्च हो सकता है। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: ट्रेवल पर जाने के योग है। नियंत्रण बढ़ेगा। कानूनी मामलों में विजय मिलेगी। विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बैंगनी गमले में अपने रुम में हरे रंग का पौधा रखें। लव राशिफल: लव लाइफ में कोई व्यक्ति दखल दे सकता है। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में परेशानी पैदा कर सकता है। पति-पत्नी में बहस हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज अपने काम के कुछ अधिक घंटे देते हुए उस अवसर का पूरा लाभ लीजिये जो आपके व्यवसाय को लाभ देने के लिये आ रहा है। निवेश के लिये समय आपके अनुकूल है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आज लाभ मिल सकता है। स्टूडेंट्स को संभलकर और सोच-समझकर धन खर्च करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आंख के मामले में कोई लापरवाही ना बरतें। इसलिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जिन लोगों को आंख से संबंधित परेशानी है तो उनको डॉक्टर के पास चैक-अप जाने की आवश्यकता है। आज माता के स्वास्थ्य का ख्याल का ख्याल रखें।

First Published on August 2, 2018 4:09 am