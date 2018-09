आज का वृषभ राशिफल, 01 अक्टूबर 2018: मेहनत करनी पडे़गी अधिक, महिला मित्रों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नया काम करें। धन लाभ हो सकता है। आज आपको अधिक मेहनत करनी पडे़गी। पार्टनरशिप के लिए खास दिन है। सफेद तिल चिड़ियों को खिलाएं। लव राशिफल: अपनी भावनाएं प्रेमी पर ना थोपें। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। आज प्रेम संबंध मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज किसी को प्रपोज करने के लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आपको अपने खर्चों पर विचार करना चाहिए। कहीं आप धन व्यर्थ की चीजों में तो खर्च नहीं कर रहे हैं। आज जो काम कर रहे हैं उसमें आपको आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने अच्छे काम के लिए खुद का थोड़ा सम्मान कीजिए। बहुत दिन से केवल अपने काम में ही व्यस्त थे। इसलिए अब सब भूल कर जीवन का आनंद उठाइये।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके सितारे संकेत कर रहे हैं कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो इसे टाल दें। आज आपको रोड़ पर चलते समय सावधानी बरतने की जरूरत हैं। अगर हो सके तो कोशिश करें कि आप किसी वाहन के पीछे ना चलें। बाद में पश्चाताप करने से अच्छा होगा कि आप पहले ही सावधानी बरतें। सेहत का ख्याल रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 1, 2018 5:06 am