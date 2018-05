आज का वृश्चिक राशिफल, 31 मई 2018: मिल सकता है शादी का प्रपोजल, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी मिलने के योग हैं। परिजनों का आज आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग काला है और आपका भाग्य 57 % होगा। टैरो राशिफल: आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक तनाव रह सकता है। किसी जगह से खुशखबरी मिल सकती है और कानूनी मामले निपट सकते हैं। हल्दी-चंदन से श्रीयंत्र का अभिषेके करना शुभ होगा। लव राशिफल: तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज रोमांस कर सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। ये आपके किसी सहयोगी या व्यवसाय से आ सकता है। आज दोस्तों के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपके खान-पान का असर आपकी सेहत पर दिखाई देगा। यह असर अपनी त्वचा पर देखेंगे। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो तेल वाला खान-पान अपने भोजन से हटा दें। पर्याप्त मात्रा मे पानी पीयें और ताजा खाना खायें जिससे आप और आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी। पिता की सेहत में बदलाव होगा।

First Published on May 31, 2018 4:01 am